Женщину сбили на улице Кирова

Вечером в понедельник, 15 июля, на улице Кирова в Калуге сбили пешехода. Авария произошла около 21:00 напротив здания арбитражного суда.

По предварительным данным, 39-летняя автомобилистка за рулём «Мицубиси» ехала в сторону улицы Плеханова, а по зебре в этот момент шла 46-летняя женщина.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы, сообщает УГИБДД по Калужской области.

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