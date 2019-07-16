Мотоциклист сломал ногу в столкновении с легковушкой

16.07.2019 09:51 540 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Около 18:00 в понедельник, 15 июля, на улице Королева в Обнинске столкнулись автомобиль «Рено» и мотоцикл.

На этом участке идет ремонт, часть дороги уже заасфальтировали, а часть ещё не успели. И получилась своеобразная ловушка. Многие водители разгоняются по хорошему дорожному покрытию, а перед неровностями резко тормозят. Примерно то же самое произошло и в данном случае. Водитель автомобиля «Рено» резко затормозил перед неровностью, а следовавший за ним мотоциклист среагировать не успел и врезался в задний бампер легковушки. После столкновения мотоциклист пролетел ещё десяток метров. У него перелом ноги, множественные ушибы и сотрясение мозга.

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