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Калужские чиновники отдадут дневной заработок пострадавшим от паводка

15.07.2019 15:22 9 616 Елена Французова
Калужские чиновники отдадут дневной заработок пострадавшим от паводка

В понедельник, 15 июля, на заседании областного правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, какую помощь оказал наш регион пострадавшей от наводнения Иркутской области.

- Иркутяне запрашивают помощь от нас? – спросил губернатор.

- С первых дней случившейся трагедии мы на связи с руководством Иркутской области. Первые предложения были принять детей, возможно, пожилых людей на временное размещение и отдых, - сообщил заместитель губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ.

Но детей отправили в южные регионы. В нашей же области организовали сбор школьных принадлежностей, отправляются гуманитарные грузы.

- По информации правительства Иркутской области, они очень нуждаются в денежных средствах. Для помощи потерпевшим открыт специальный счёт, - рассказал Горобцов. - Мы начали сбор денежных средств. Это нужно для восстановления домов, покупки строительных материалов, оказания первой помощи от наводнения. Мы рассматриваем возможность направить дневной заработок сотрудников подведомственных учреждений, по желанию, конечно.

- Может, непосредственно стройматериалами помогать, - предложил Анатолий Артамонов. - С денежными средствами надо поаккуратнее, надо понять, как они будут расходоваться и кто будет контролировать их расходование. Продолжайте взаимодействовать, если нужна какая-то помощь, сразу, незамедлительно реагируйте на это.

Напомним, что паводок затронул 107 населенных пунктов, пострадали 38 тысяч человек, погибли 25 человек, есть пропавшие без вести.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие паводок
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