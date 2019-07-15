Калужские чиновники отдадут дневной заработок пострадавшим от паводка

В понедельник, 15 июля, на заседании областного правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поинтересовался, какую помощь оказал наш регион пострадавшей от наводнения Иркутской области.
- Иркутяне запрашивают помощь от нас? – спросил губернатор.
- С первых дней случившейся трагедии мы на связи с руководством Иркутской области. Первые предложения были принять детей, возможно, пожилых людей на временное размещение и отдых, - сообщил заместитель губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ.
Но детей отправили в южные регионы. В нашей же области организовали сбор школьных принадлежностей, отправляются гуманитарные грузы.
- По информации правительства Иркутской области, они очень нуждаются в денежных средствах. Для помощи потерпевшим открыт специальный счёт, - рассказал Горобцов. - Мы начали сбор денежных средств. Это нужно для восстановления домов, покупки строительных материалов, оказания первой помощи от наводнения. Мы рассматриваем возможность направить дневной заработок сотрудников подведомственных учреждений, по желанию, конечно.
- Может, непосредственно стройматериалами помогать, - предложил Анатолий Артамонов. - С денежными средствами надо поаккуратнее, надо понять, как они будут расходоваться и кто будет контролировать их расходование. Продолжайте взаимодействовать, если нужна какая-то помощь, сразу, незамедлительно реагируйте на это.
Напомним, что паводок затронул 107 населенных пунктов, пострадали 38 тысяч человек, погибли 25 человек, есть пропавшие без вести.
|
10-летняя девочка пострадала в столкновении двух машин 15.07.2019 16:22
Мотоциклист погиб в столкновении с «Патриотом» 15.07.2019 11:44
Фура расплющила «Ладу» на калужской трассе 15.07.2019 09:39
87-летняя бабушка заблудилась в лесу 12.07.2019 12:04
Жесткое столкновение «Пазика» и ритуальной машины попало на видео 11.07.2019 14:19
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: