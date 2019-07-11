Жесткое столкновение «Пазика» и ритуальной машины попало на видео

Как мы уже рассказывали, около 6:30 утра в среду, 10 июля, на перекрёстке улиц Ленина и Чижевского в Калуге столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и микроавтобус «Ситроен» одной из ритуальных компаний.
Момент ДТП попал на запись видеорегистратора нашего читателя.
Как ранее рассказывали в областном управлении ГИБДД, в аварии пострадали оба водителя.
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С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
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