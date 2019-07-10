В Калуге «Пазик» столкнулся с ритуальной машиной

В среду, 10 июля, около 6:30 на перекрёстке улиц Ленина и Чижевского в Калуге столкнулись микроавтобус «Ситроен» одной из ритуальных служб города и рейсовый ПАЗ. Как сообщает ГУ МЧС России по Калужской области, есть пострадавшие.
- Со слов «ритуалки», ПАЗ на красный летел, - написал один из пользователей группы «Калуга жесть».
На месте работают дорожные инспекторы. Точные обстоятельства ДТП выясняются.
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