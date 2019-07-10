Причину столкновения автобуса и ритуальной машины назвали в полиции

Как мы уже рассказывали, рано утром в среду, 10 июля, на перекрёстке улиц Ленина и Чижевского в Калуге столкнулись автобус ПАЗ и микроавтобус «Ситроен» одной из ритуальных служб. В УМВД по Калужской области назвали предварительные причины ДТП.
- 31-летний водитель ПАЗа ехал по Ленина на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Ситроеном», которым управлял 47-летний мужчина, - отмечают в полиции.
В салонах автобусов в момент столкновения не было пассажиров. Пострадали оба водителя.
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