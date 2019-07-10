Трое детей пострадали в аварии на дороге Калуга-Таруса

Около 11 утра в среду, 10 июля, на дороге Калуга – Таруса в районе села Сашкино столкнулись два автомобиля «Лада».

По предварительным данным ГИБДД, 67-летний водитель ВАЗ 2114 выезжал с второстепенной дороги и не пропустил ВАЗ 21099.

Травмы в аварии получили трое детей – мальчики 6 и 9 лет, а также 4-летняя девочка. Все они ехали в «Ладе», двигавшейся по главной дороге.

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