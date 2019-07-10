25-летний парень разбился, сорвавшись с балкона

Во вторник, 9 июля, в Калуге погиб 25-летний мужчина.

По предварительной информации калужского регионального управления Следственного комитета, в алкогольном опьянении он перелезал с общего балкона на балкон квартиры своих родителей и сорвался. В результате мужчина скончался на месте. Следователи отмечают, что мужчина злоупотреблял спиртным, поэтому родители закрывали от него свою квартиру.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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