Видео аварии: девушка на «Киа» сбила коляску с ребенком

Калужская полиция на днях завершила расследование уголовного дела, которое возбудили после аварии, произошедшей на улице Плеханова 31 марта. Как мы уже рассказывали, обвиняемой по делу проходит 23-летняя уроженка Жуковского района.

УМВД по Калужской области опубликовало видео с камер наблюдения.

По версии следователей, девушка ехала за рулём «Киа Рио» со стороны улицы Кирова со слишком высокой скоростью и при заезде на парковку не пропустила женщину, которая везла в коляске двухлетнего ребенка.

Продолжив движение, автомобиль «Киа» врезался в остановившиеся «Фольксваген Тигуан» и «Дэу Нексия». После этого «Дэу» отбросило на «Форд Фокус».

- В результате ДТП малолетнему пешеходу причинен тяжкий вред здоровью, - подчёркивают в полиции.

Предполагаемой виновнице аварии грозит до двух лет лишения свободы.

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