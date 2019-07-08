Главная > Новости > Происшествия

Ребёнок выпал из окна в Калуге

08.07.2019 09:38 9 2063 Дмитрий Ивьев
Ребёнок выпал из окна в Калуге

В субботу, 6 июля, в одной из многоэтажек Калуги из окна квартиры на третьем этаже выпал 7-летний мальчик.

- По предварительным данным, он открыл окно и из любопытства выглянул наружу, - сообщает калужское областное управление Следственного комитета. - Ребенок поскользнулся на подоконнике и упал с высоты третьего этажа. Со слов мамы мальчика, она в это время заснула, так как пришла с работы уставшая.

Пострадавший мальчик попал в больницу, его жизни ничего не угрожает. Следователи сейчас проводят проверку.

- Травмирование и гибель детей, выпавших из окон, занимает все более прочное место среди детских травм, - отмечают следователи. - Тяжесть травмы зависит и от высоты и от того, куда упал ребенок – на траву, кусты, на асфальт или другие поверхности.

Родителям рекомендуют не оставлять ребёнка без присмотра. Кроме того, рекомендуется не ставить мебель под окнами, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник. Надо объяснять детям опасность открытого окна из-за возможного падения.

Если вы видите, что ребенок в окне и в любой момент может упасть, то нужно позвонить в службу спасения, привлечь других прохожих, чтобы они поднялись до квартиры и оповестили родителей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дети происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

13-летнего подростка избили в Обнинске 08.07.2019 09:19

Следователи прокомментировали гибель ребёнка в сквере 05.07.2019 10:19

Тело ребёнка нашли в калужском сквере 04.07.2019 20:07

15 семей Хвастовичского района лишили детей права на собственность 03.07.2019 19:01

Смерть ребёнка в роддоме: калужский врач прокомментировал травлю коллеги 02.07.2019 15:12

Народные новости
5219 40
glasgragon
2566 4
dog312
1081 6
mixon1983

Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 09 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
ср 10 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды
чт 18 июля, 19:00
«Душа земли Калужской»
Гостиные ряды
пт 19 июля, 12:00
Открытие фестиваля Фонда Святослава Рихтера
Гостиные ряды
пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Человек-паук: Вдали от дома
Проклятие Аннабель 3
Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.