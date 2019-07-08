Ребёнок выпал из окна в Калуге

В субботу, 6 июля, в одной из многоэтажек Калуги из окна квартиры на третьем этаже выпал 7-летний мальчик.
- По предварительным данным, он открыл окно и из любопытства выглянул наружу, - сообщает калужское областное управление Следственного комитета. - Ребенок поскользнулся на подоконнике и упал с высоты третьего этажа. Со слов мамы мальчика, она в это время заснула, так как пришла с работы уставшая.
Пострадавший мальчик попал в больницу, его жизни ничего не угрожает. Следователи сейчас проводят проверку.
- Травмирование и гибель детей, выпавших из окон, занимает все более прочное место среди детских травм, - отмечают следователи. - Тяжесть травмы зависит и от высоты и от того, куда упал ребенок – на траву, кусты, на асфальт или другие поверхности.
Родителям рекомендуют не оставлять ребёнка без присмотра. Кроме того, рекомендуется не ставить мебель под окнами, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник. Надо объяснять детям опасность открытого окна из-за возможного падения.
Если вы видите, что ребенок в окне и в любой момент может упасть, то нужно позвонить в службу спасения, привлечь других прохожих, чтобы они поднялись до квартиры и оповестили родителей.
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