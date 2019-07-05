Ехали за грибами, а попали под фуру: три человека пострадали в аварии на Киевской трассе

Около 7:30 на 161 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе произошла авария.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался в сторону Калуги, проехал нужный ему поворот и решил резко затормозить, чтобы сдать назад. Однако мужчина не учел, что за ним на довольно высокой скорости ехала фура «Вольво». От удара легковушка перевернулась.
Помимо водителя, в салоне находились две женщины. Есть информация, что они ехали за грибами. С различными травмами все трое попали в Калужскую областную больницу.
Точные обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
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