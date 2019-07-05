Главная > Новости > Происшествия

Ехали за грибами, а попали под фуру: три человека пострадали в аварии на Киевской трассе

05.07.2019 12:39 5 1691 Автор: Александр НЕФЕДОВ.
Ехали за грибами, а попали под фуру: три человека пострадали в аварии на Киевской трассе

Около 7:30 на 161 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе произошла авария.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался в сторону Калуги, проехал нужный ему поворот и решил резко затормозить, чтобы сдать назад. Однако мужчина не учел, что за ним на довольно высокой скорости ехала фура «Вольво». От удара легковушка перевернулась.

Помимо водителя, в салоне находились две женщины. Есть информация, что они ехали за грибами. С различными травмами все трое попали в Калужскую областную больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Автор: Александр НЕФЕДОВ.
Тэги: дтп происшествие фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Происшествия»

«Лексус» врезался в «Ладу» в Калуге 05.07.2019 11:00

Фура и «Жигули» столкнулись на трассе в Дзержинском районе 05.07.2019 10:03

Два водителя пострадали в аварии на Жукова 04.07.2019 09:49

44-летнего мужчину сбили в Калуге 03.07.2019 10:10

Восьмилетнего мальчика сбили в Калуге 02.07.2019 10:27

Народные новости
2353 38
glasgragon
1134 3
dog312
778 6
mixon1983

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
сб 06 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
вт 09 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

сб 06 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 05 июля, 19:00
Концерт, посвященный 75-летию образования Калужской области
Гостиные ряды
сб 06 июля, 18:00
«Летний джем»
Гостиные ряды
чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды
пт 19 июля, 12:00
Открытие фестиваля Фонда Святослава Рихтера
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Человек-паук: Вдали от дома
Проклятие Аннабель 3
Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Сегодня 12:48
Новости компаний

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Калужский бизнес сработал в плюс с «Ростелекомом»

«Классно быть хорошим!»: компания «Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк Сегодня 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

Россияне могут посетить 7 стран без загранпаспорта

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.