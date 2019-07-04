Пропавшего человека нашли мёртвым

Вечером в среду, 3 июля, в одном из садовых товариществ Боровского района пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Он ушёл из дома в неизвестном направлении 2 июля.
Волонтёры искали пропавшего в лесу.
Рано утром в четверг, 4 июля, появилась информация, что человек погиб. О причинах смерти пока не сообщается.
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