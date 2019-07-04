Пропавшего человека нашли мёртвым

Вечером в среду, 3 июля, в одном из садовых товариществ Боровского района пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Он ушёл из дома в неизвестном направлении 2 июля.

Волонтёры искали пропавшего в лесу.

Рано утром в четверг, 4 июля, появилась информация, что человек погиб. О причинах смерти пока не сообщается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.