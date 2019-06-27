Вынесен приговор водителю автобуса, в котором погибли семь человек

На днях суд вынес приговор 46-летнему жителю города Ярцево Смоленской области. Он управлял автобусом «Ман», который в феврале перевернулся на дороге между Калугой и Вязьмой. Погибли семь человек – трое детей и четыре женщины.
- Водитель автобуса двигался со скоростью около 94 км/ч, умышленно нарушая требования пункта 10.3 ПДД, согласно которому вне населенных пунктов разрешается движение транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей не более 60 км/ч, - рассказали в четверг, 27 июня, в прокуратуре Калужской области. - Кроме того, водитель не учел состояние транспортного средства, обледенение дорожного покрытия, наличие осадков в виде дождя и отрицательную температуру воздуха. Указанные обстоятельства привели к потере курсовой устойчивости автобуса и последующему съезду в кювет.
По статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» водителя приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение трёх лет ему нельзя управлять транспортными средствами.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«Хендай» наехал на ограждение в Калуге 27.06.2019 15:13
Велосипедиста сбили насмерть, водитель скрылся 27.06.2019 12:43
Два человека пострадали в столкновении грузовиков 26.06.2019 11:54
Водитель «Ауди» погиб в Калуге 26.06.2019 09:35
Две легковушки не разъехались на дороге в Кирове 25.06.2019 19:30
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: