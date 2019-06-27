Вынесен приговор водителю автобуса, в котором погибли семь человек

На днях суд вынес приговор 46-летнему жителю города Ярцево Смоленской области. Он управлял автобусом «Ман», который в феврале перевернулся на дороге между Калугой и Вязьмой. Погибли семь человек – трое детей и четыре женщины.

- Водитель автобуса двигался со скоростью около 94 км/ч, умышленно нарушая требования пункта 10.3 ПДД, согласно которому вне населенных пунктов разрешается движение транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей не более 60 км/ч, - рассказали в четверг, 27 июня, в прокуратуре Калужской области. - Кроме того, водитель не учел состояние транспортного средства, обледенение дорожного покрытия, наличие осадков в виде дождя и отрицательную температуру воздуха. Указанные обстоятельства привели к потере курсовой устойчивости автобуса и последующему съезду в кювет.

По статье «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» водителя приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение трёх лет ему нельзя управлять транспортными средствами.

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