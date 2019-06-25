Воздушный шар в водохранилище напугал калужан

В понедельник, 24 июня, в группе «Калуга Жесть» появилось видео, как воздушный шар «упал» в Яченское водохранилище. Очевидцы сообщали, что пассажиры едва не утонули.
- Ну, хотели же незабываемое путешествие, - язвят пользователи соцсетей.
- Мы часто «приводняемся» в ходе полётов, но такой резонанс впервые, - прокомментировал видео пилот-экскурсовод Артём БОНДАРЕНКО. - Всё было штатно и под контролем, жизни наших экскурсантов ничего не угрожало.
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