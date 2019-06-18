Гибель рыбы в Протве ускорила строительство очистных в Боровске

Массовую гибель рыбы в Протве обсудили на областном заседании правительства в понедельник, 17 июня. Как мы писали, на место выезжали сотрудники прокуратуры.
Выяснили, что рыба погибла от недостатка кислорода. Причиной стало резкое снижение уровня воды в реке. Также реку искусственно засоряли.
- Специалисты на прошлой неделе выезжали, действительно, вид ужасающий, - прокомментировала ситуацию министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА. – Дело передано в правоохранительные органы. Они должны разобраться, почему поднялся уровень воды перед гидротехническим сооружением и резко снизился уровень воды [в реке]. Вызывает вопросы сброс очистных сооружений.
- Надо ускорять строительство очистных сооружений в Боровске, - распорядился глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Министерству строительства здесь ни в коем случае нельзя медлить. А то мы выбираем. У нас появляется желающий, кто хотел бы эту работу сделать, но нас это не устраивает. Тогда давайте то, что нас устраивает. Но эту работу надо сделать быстро.
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