Гибель рыбы в Протве ускорила строительство очистных в Боровске

Массовую гибель рыбы в Протве обсудили на областном заседании правительства в понедельник, 17 июня. Как мы писали, на место выезжали сотрудники прокуратуры.

Выяснили, что рыба погибла от недостатка кислорода. Причиной стало резкое снижение уровня воды в реке. Также реку искусственно засоряли.

- Специалисты на прошлой неделе выезжали, действительно, вид ужасающий, - прокомментировала ситуацию министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА. – Дело передано в правоохранительные органы. Они должны разобраться, почему поднялся уровень воды перед гидротехническим сооружением и резко снизился уровень воды [в реке]. Вызывает вопросы сброс очистных сооружений.

- Надо ускорять строительство очистных сооружений в Боровске, - распорядился глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Министерству строительства здесь ни в коем случае нельзя медлить. А то мы выбираем. У нас появляется желающий, кто хотел бы эту работу сделать, но нас это не устраивает. Тогда давайте то, что нас устраивает. Но эту работу надо сделать быстро.