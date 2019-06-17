Прокуратура расследует массовую гибель рыбы в реке Протве

17.06.2019 08:15 490

Массовая гибель рыбы в реке Протве привлекла внимание правоохранительных органов. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 14 июня. Информация о погибшей рыбе появилась несколькими днями ранее в сети интернет. Представители закона обследовали реку в районе деревни Новомихайловское Боровского района и выяснили, что животные погибли от недостатка кислорода. Причиной стало резкое снижение уровня воды в реке.

Повлиять на гибель рыбы могли местные жители. Представители ведомства обнаружили, что реку искусственно засоряли. Сейчас проводится доследственная проверка. По ее итогом может быть возбуждено уголовное дело.

Фото: pexels.com