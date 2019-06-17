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В Калуге пропала пожилая женщина

17.06.2019 08:29 2 1118 Сергей ПЕТРОВ, фото "Лиза Алерт"
В Калуге пропала пожилая женщина

В ночь на понедельник, 17 июня, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже в Калуге 77-летней Галины Филипповой.

Женщина вышла из дома около 14:00 воскресенья и с тех пор ее местнахождение неизвестно.

Была одета в серую куртку, зеленую кофту, черные лосины, коричневые сандалии.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины с фотографии, позвоните 8-800-700-54-52 или 112.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото "Лиза Алерт"
Тэги: происшествие потеряшка
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