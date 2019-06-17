В Калуге пропала пожилая женщина

В ночь на понедельник, 17 июня, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже в Калуге 77-летней Галины Филипповой.
Женщина вышла из дома около 14:00 воскресенья и с тех пор ее местнахождение неизвестно.
Была одета в серую куртку, зеленую кофту, черные лосины, коричневые сандалии.
Если вам что-либо известно о местонахождении женщины с фотографии, позвоните 8-800-700-54-52 или 112.
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