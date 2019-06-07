Главная > Новости > Происшествия

Вонь и смрад: жители Товарково стали называть свой посёлок Чернобыль-2

07.06.2019 11:45 1 192 Сергей ПЕТРОВ, фото pixaby.com
Вонь и смрад: жители Товарково стали называть свой посёлок Чернобыль-2

В пятницу, 7 июня, в нашу редакцию стали поступать жалобы от жителей поселка Товарково. Они сообщают, что две последние ночи поселок окутывает смрадный запах. В отдельных местах он настолько силён, что проникает даже через закрытые окна.

Напомним: позавчера, 5 июня, следственный комитет сообщил о завершении расследования несанкционированных сбросов на закрытом полигоне ТБО.  Из-за них там постоянно возникали возгорания, мусор тлел и посёлок задыхался от вони. Оказалось, беспредел стал возможен стараниями взяточника из МУП «Благоустройство поселка Товарково».

Однако, по мнению местных жителей, источников вонючих бед в Товарково больше одного. В нынешней вони они обвиняют расположенный неподалёку нефтеперерабатывающий завод. 

- В Товарково, а думаю и в соседних местах тоже, по ночам люди просыпаются от запаха, похожего на запах газа, - рассказывает  жительница посёлка Ирина. - Тем летом также было. Люди даже газовщиков вызывали, но те ничего не находили и мы поняли, что вонь идёт от завода, когда ветер от него дует.

- Правильно наш поселок называют Чернобыль-2, - говорит по этому поводу местная жительница Галина.

Помимо Товаркова на неприятный запах регулярно жалуются жители расположенного неподалёку Полотняного Завода. Они тоже склонны возлагать вину за него на тот же завод.

Мы послали запросы в контролирующие органы и на сам завод с просьбой дать свои комментарии по этой ситуации и продолжим следить за темой.

Уважаемые читатели!
Живете в Товарково или Полотняном заводе? Расскажите в комментариях, испытываете ли вы проблемы с экологией и какие?
Вам есть что рассказать? Не понаслышке знаете, в чем дело, но не хотите светиться и афишировать информацию публично? Пишите на e-mail: ahtung@kp.kaluga.ru Полная конфиденциальность гарантирована.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото pixaby.com
Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ребенок и велосипедистка пострадали в авариях 06.06.2019 15:35

Девочка выбежала прямо под колёса авто 04.06.2019 10:22

Пропал 36-летний калужанин 04.06.2019 10:13

Два ребёнка пострадали в аварии в День защиты детей 03.06.2019 08:45

«Буханка» в кювете врезалась в дерево 31.05.2019 12:17

Народные новости
838 2
Анатолий Ф.
994 11
umike
654 2
givuvkaluge

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 07 июня, 14:00
Всероссийская акция «Вода России»
Калуга
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга
сб 08 июня, 10:00
Выставка животных «Экзоферма»
Панорама, ТЦ
вс 16 июня, 12:00
«Праздник Светлой Троицы»
Центральный парк культуры и отдыха

Для детей

вс 09 июня, 09:00
Семейный фестиваль "День добра, бобра и пап"
Мир, парк семейного отдыха
вс 09 июня, 12:00
"Театральный саквояж" Фестиваль театрализованной деятельности
Центральный парк культуры и отдыха
вс 09 июня, 17:00
Цирк шапито Демидовых
Торговый Квартал, ТРЦ
пн 10 июня, 10:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол

Концерты

пт 07 июня, 19:00
«Лето - это Мы!»
Гостиные ряды
вс 09 июня, 19:00
НедРа
Мажор, бар
ср 12 июня, 17:00
Керамика и танец. Посвящение Родену
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
чт 13 июня, 19:00
"Пушкинский венок"
Дом музыки

Кино

Тайная жизнь домашних животных 2
Люди Икс: Тёмный Феникс
Годзилла 2: Король монстров
Аладдин
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк начинает сбор биометрии

27 мая 2019 09:34
Новости компаний

МегаФон внедрит цифровые решения в Калужской области

МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Газэнергобанк - В Калуге прошел первый Семейный фестиваль «PROДети»

Газэнергобанк 22 мая 2019 13:29

Новости партнеров

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

Как появились синие, чёрные и радужные розы?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.