Вонь и смрад: жители Товарково стали называть свой посёлок Чернобыль-2

В пятницу, 7 июня, в нашу редакцию стали поступать жалобы от жителей поселка Товарково. Они сообщают, что две последние ночи поселок окутывает смрадный запах. В отдельных местах он настолько силён, что проникает даже через закрытые окна.
Напомним: позавчера, 5 июня, следственный комитет сообщил о завершении расследования несанкционированных сбросов на закрытом полигоне ТБО. Из-за них там постоянно возникали возгорания, мусор тлел и посёлок задыхался от вони. Оказалось, беспредел стал возможен стараниями взяточника из МУП «Благоустройство поселка Товарково».
Однако, по мнению местных жителей, источников вонючих бед в Товарково больше одного. В нынешней вони они обвиняют расположенный неподалёку нефтеперерабатывающий завод.
- В Товарково, а думаю и в соседних местах тоже, по ночам люди просыпаются от запаха, похожего на запах газа, - рассказывает жительница посёлка Ирина. - Тем летом также было. Люди даже газовщиков вызывали, но те ничего не находили и мы поняли, что вонь идёт от завода, когда ветер от него дует.
- Правильно наш поселок называют Чернобыль-2, - говорит по этому поводу местная жительница Галина.
Помимо Товаркова на неприятный запах регулярно жалуются жители расположенного неподалёку Полотняного Завода. Они тоже склонны возлагать вину за него на тот же завод.
Мы послали запросы в контролирующие органы и на сам завод с просьбой дать свои комментарии по этой ситуации и продолжим следить за темой.
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