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Доблагоустраивался: Товарково провоняло из-за чиновника-взяточника

06.06.2019 08:11 2 2446
Доблагоустраивался: Товарково провоняло из-за чиновника-взяточника

В среду, 5 июня, Следственный комитет рассказал о ходе расследования громкого скандала, который прогремел на всю Калужскую область в январе этого года.

Напомним, в прошлом году Товарково задыхался от вони, которую ветер приносил с закрытого еще в 2016 году полигона ТБО. Там постоянно горел мусор, который, по заверению местных жителей сваливали там, несмотря на то, что полигон официально прекратил работу. 

А в январе этого года с нами связались жители Товарково, которые сообщили, что при подъезде к свалке ТБО задержали КАМАЗы, в которых под снегом был спрятан мусор, а под калужскими номерами скрывались московские. Свои слова они подтвердили видео: Поймали с поличным: жители Товарково задержали мусоровозы с калужскими номерами поверх московских 

И вот расследование этого ЧП завершено. Как сообщает СК, в ходе него выяснилось, что разрешение на свалку отходов на закрытом полигоне и доступ к нему дал работник МУП «Благоустройство поселка Товарково». Кто именно и какую должность он занимает, следователи не называют, предпочитая формулировку «должностное лицо».

По версии следствия, мужчина договорился с предпринимателем из Московской области о том, что он будет сваливать отходы за вознаграждение.

Деньги предприниматель перечислял на карту взяточника и его знакомой почти ежедневно. Размер платежа зависел от объёма сваливаемого мусора. За период с июня прошлого года по январь этого, должностное лицо стало богаче примерно на миллион рублей.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям – получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. 

Бессовестному взяточнику, наплевавшему на здоровье жителей целого посёлка ради собственной наживы, грозит:  по первой статье - штраф от 2 до 90 миллионов рублей или заключение на срок от 7 до 12 лет. По второй статье – лишение свободы на срок до 4 лет.

Расследование дела завершено, обвиняемый приступил к ознакомлению с ним.


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Тэги: криминал взятка товарково
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