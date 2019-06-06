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Ребенок и велосипедистка пострадали в авариях

06.06.2019 15:35 3 990 Сергей ПЕТРОВ
Ребенок и велосипедистка пострадали в авариях

На дорогах области продолжают происходить аварии с детьми. В среду, 5 июня, в Ворсино 40-летняя жительница на «Хендае» врезалась в бетонный забор. В результате пострадала она и её пассажир - 8-летний мальчик. Они получили травмы различной степени тяжести, характер которых не уточняется.

Как мы уже писали ранее, с открытием летнего сезона начались аварии с участием мотоциклистов, причем, смертельные. Сначала насмерть разбились два мотоциклиста в Калуге, а несолькими днями позже мотоциклист погиб в ЖУковском районе. А в среду, 5 июня, в Калуге в аварию попала велосипедистка. К счастью, она жива.

18-летняя девушка выезжая со двора врезалась в «Шкоду». Она с различными травмами попала в больницу.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: происшествие авария дтп
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