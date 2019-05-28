Смертельная авария с мотоциклистом попала на видео

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье, 26 мая, на перекрестке улиц Московской и Поселковой в Калуге 28-летний мотоциклист на «Хонде» врезался в «Жигули». Байкер погиб на месте.

По предварительной информации калужского управления ГИБДД, 43-летний водитель «Жигулей» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста.

Эта авария попала на запись видеорегистратора, которую во вторник выложили пользователи группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

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