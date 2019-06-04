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Калуга - в ТОПе смертельных отравлений спиртным и спайсами

04.06.2019 09:31 0 95 Сергей ПЕТРОВ
Калуга - в ТОПе смертельных отравлений спиртным и спайсами

Продолжаем рассказывать о том, как в Калужской области обстояло дело с санэпидобстановкой в 2018 году.

Напомним: 3 июня Роспотребнадзор РФ опубликовал соответствующий доклад. Мы уже рассказали о качестве воды и степени загрязнения воздуха в регионе, но есть в докладе и данные об отравлениях калужан всякой гадостью.

Увы, но наш регион попал в списки самых неблагополучных по показателю смертности от этого. 

- В 2018 году показатель острых отравлений от спиртсодержащей продукции с летальными исходами выше среднероссийского уровня регистрировался в 43 субъектах Российской Федерации, - сообщает Роспотребнадзор. Среди них оказалась и Калужская область.

Также наш регион оказался в числе девяти субъектов, где летальные исходы от отравления курительными смесями – спайсами – превышает среднероссийские показатели.

Мало того, Калуга возглавляет этот список.

- Наибольшие уровни (смертей от спайсов – прим. ред.) отмечены в Калужской и Тюменской областях, Республике Коми, Красноярском крае, - особо подчеркивает в государственном докладе Роспотребнадзор.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: происшествия отравление
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