Пропала 36-летняя женщина

В Калужской области разыскивают 36-летнюю Оксану Митрикову. В понедельник, 27 мая, об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
23 мая женщина выехала с автовокзала Брянска. С тех пор её местонахождение неизвестно. Как отмечают волонтёры, она может находиться в Мещовске или Мещовском районе.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Двое детей пострадали в перевернувшейся машине 27.05.2019 16:02
Два мотоциклиста погибли в Калуге 27.05.2019 10:30
Женщина погибла в сгоревшей квартире 27.05.2019 09:29
Фура протаранила машину с семьёй, легковушка сгорела 27.05.2019 08:59
Пропал 34-летний мужчина 24.05.2019 14:35
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: