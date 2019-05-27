Пропала 36-летняя женщина

В Калужской области разыскивают 36-летнюю Оксану Митрикову. В понедельник, 27 мая, об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

23 мая женщина выехала с автовокзала Брянска. С тех пор её местонахождение неизвестно. Как отмечают волонтёры, она может находиться в Мещовске или Мещовском районе.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.