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Пропала 36-летняя женщина

27.05.2019 15:40 0 1196 Дмитрий Ивьев
Пропала 36-летняя женщина

В Калужской области разыскивают 36-летнюю Оксану Митрикову. В понедельник, 27 мая, об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

23 мая женщина выехала с автовокзала Брянска. С тех пор её местонахождение неизвестно. Как отмечают волонтёры, она может находиться в Мещовске или Мещовском районе.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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