Семилетний мальчик пострадал в столкновении скутера и легковушки

Около 19 часов во вторник, 21 мая, в Жуковском районе рядом с деревней Кривошеино произошла авария, в которой пострадал ребёнок.
По предварительным данным, 58-летний мужчина ехал на скутере ALpha и врезался во встречную «Киа».
Травмы в аварии получили водитель скутера и его 7-летний пассажир, рассказали 22 мая в калужском областном управлении ГИБДД.
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