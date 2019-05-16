Женщина пострадала в столкновении «Лады» и «Мерседеса»

Около 10 утра в среду, 15 мая, на трассе А130 в черте Белоусово на перекрёстке столкнулись легковые «Мерседес» и «Лада».

По предварительным данным, 62-летний мужчина на «Мерседесе» выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу «Ладе», которой управлял 34-летний мужчина.

Различные травмы в аварии получила 66-летняя пассажирка отечественной легковушки, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

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