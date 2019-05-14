Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Вторник, 14 мая
$ 65.47 0.24
73.52 0.43
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Скончался второй человек из «Хендая», влетевшего в ограждение на Киевской трассе

14.05.2019 10:13 0 1120 Дмитрий Ивьев, Фото: «Дорожный патруль - Калуга».
Скончался второй человек из «Хендая», влетевшего в ограждение на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 13 мая, на трассе М3 «Украина» в районе деревни Веткино Малоярославецкого района произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хендай» примерно в 13:06 не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Авто буквально нанизалось на металлическое ограждение. Водитель погиб.

Во вторник стало известно, что скончался и пассажир легковушки. Мужчине было 25 лет, рассказали нам в калужском областном управлении ГИБДД.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», тело погибшего автомобилиста буквально разорвало отбойником. Металлическое ограждение прошло через переднюю часть салона авто. Движение на Киевской трассе некоторое время было затруднено.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: «Дорожный патруль - Калуга».
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

На Киевской трассе «Хендай» влетел в отбойник – водителя разорвало 13.05.2019 16:02

Две девушки перевернулись на «Форде» 13.05.2019 12:47

Авария с мотоциклистом в Калуге попала на видео 13.05.2019 12:00

Молодой водитель погиб в перевернувшейся «Ладе» 13.05.2019 10:20

Первые секунды после смертельного ДТП с детьми попали на видео 08.05.2019 12:51

Народные новости
866 3
MrFrenk
679 5
Yuris
1569 40
Lsqz

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 мая, 14:00
Ночь музеев 2019: Полная афиша
Калуга
вс 19 мая, 12:00
Военно-исторический фестиваль «Легион чести»
п. Полотняный Завод, музей
вс 26 мая, 11:00
ДивоФест 2019
Обнинск
сб 17 августа, 11:00
«Воиново поле»
База отдыха "Головинка"

Для детей

вт 14 мая, 12:30
Подарок Феи
Орион, КЗТА
ср 15 мая, 11:00
Соловей
Орион, КЗТА
чт 16 мая, 10:00
Спектакль "Считаю до пяти"
Орион, КЗТА
чт 16 мая, 11:00
Принцесса Лазурной горы, или Сага о храбром солдате
Калужский театр кукол

Концерты

вт 14 мая, 15:00
"Талант на все времена"
Дом музыки
чт 16 мая, 19:00
Камерный концерт рок-группы Aylostera
Галерея Людмилы Климентовской
сб 18 мая, 11:00
Конкурс «Поющее мужское братство»
Филармония
вс 19 мая, 19:00
Тима Белорусских
Арена КТЗ, ДК

Кино

Большое путешествие
Маугли дикой планеты
Мстители: Финал
Коридор бессмертия
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Как изменить сценарий жизни?

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.