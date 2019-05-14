Скончался второй человек из «Хендая», влетевшего в ограждение на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, днём в понедельник, 13 мая, на трассе М3 «Украина» в районе деревни Веткино Малоярославецкого района произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хендай» примерно в 13:06 не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Авто буквально нанизалось на металлическое ограждение. Водитель погиб.
Во вторник стало известно, что скончался и пассажир легковушки. Мужчине было 25 лет, рассказали нам в калужском областном управлении ГИБДД.
По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», тело погибшего автомобилиста буквально разорвало отбойником. Металлическое ограждение прошло через переднюю часть салона авто. Движение на Киевской трассе некоторое время было затруднено.
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