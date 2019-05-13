На Киевской трассе «Хендай» влетел в отбойник – водителя разорвало

Днём в понедельник, 13 мая, на трассе М3 «Украина» в районе деревни Веткино Малоярославецкого района произошло смертельное ДТП.

Как рассказали нам в областном управлении ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Хендай» примерно в 13:06 не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Авто буквально нанизалось на металлическое ограждение. Водитель погиб. Его 25-летний пассажир с травмами попал в больницу.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», тело погибшего автомобилиста буквально разорвало отбойником.