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На Киевской трассе «Хендай» влетел в отбойник – водителя разорвало

13.05.2019 16:02 0 744 Дмитрий Ивьев, Фото: «Дорожный патруль-Калуга».
На Киевской трассе «Хендай» влетел в отбойник – водителя разорвало

Днём в понедельник, 13 мая, на трассе М3 «Украина» в районе деревни Веткино Малоярославецкого района произошло смертельное ДТП.

Как рассказали нам в областном управлении ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Хендай» примерно в 13:06 не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник. Авто буквально нанизалось на металлическое ограждение. Водитель погиб. Его 25-летний пассажир с травмами попал в больницу.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», тело погибшего автомобилиста буквально разорвало отбойником.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: «Дорожный патруль-Калуга».
Тэги: дтп происшествие
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