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Сообщения о бомбах: шесть зданий эвакуировали в Калуге

14.05.2019 09:05 7 2535 Дмитрий Ивьев, Фото: Владимир ИВКИН.
Сообщения о бомбах: шесть зданий эвакуировали в Калуге

Вечером 13 мая в Калуге эвакуировали шесть зданий. В том числе торговые центры «21 век», «Рио», «Семейный» и «Московский», аэропорт «Калуга». В полицию поступила информация о заложенных внутри взрывных устройствах.

- В адрес шести объектов, расположенных на территории Калуги, поступили сообщения о минировании, - рассказали нам в во вторник, 14 мая, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Незамедлительно сотрудники полиции выехали на места. Информация была проверена в установленном порядке. Не подтвердилась. Личности граждан, оставивших сообщения, устанавливаются.

Сообщения о заложенных в торговых центрах бомбах в Калуге поступают регулярно. Последняя массовая эвакуация была в конце января.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Владимир ИВКИН.
Тэги: происшествие бомба
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