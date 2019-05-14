Сообщения о бомбах: шесть зданий эвакуировали в Калуге

Вечером 13 мая в Калуге эвакуировали шесть зданий. В том числе торговые центры «21 век», «Рио», «Семейный» и «Московский», аэропорт «Калуга». В полицию поступила информация о заложенных внутри взрывных устройствах.
- В адрес шести объектов, расположенных на территории Калуги, поступили сообщения о минировании, - рассказали нам в во вторник, 14 мая, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Незамедлительно сотрудники полиции выехали на места. Информация была проверена в установленном порядке. Не подтвердилась. Личности граждан, оставивших сообщения, устанавливаются.
Сообщения о заложенных в торговых центрах бомбах в Калуге поступают регулярно. Последняя массовая эвакуация была в конце января.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Четырёхлетняя девочка выпала из окна 14.05.2019 09:51
На Киевской трассе «Хендай» влетел в отбойник – водителя разорвало 13.05.2019 16:02
Две девушки перевернулись на «Форде» 13.05.2019 12:47
Авария с мотоциклистом в Калуге попала на видео 13.05.2019 12:00
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: