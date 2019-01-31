Массовые эвакуации: все сообщения о бомбах оказались ложными

Как мы уже рассказывали, в среду, 30 января, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Калуге в различные учреждения здравоохранения, административные здания и торговые центры. Все помещения проверяли кинологи с собаками, бомбы нигде обнаружены не были.
- Назначено проведение доследственной проверки по фактам заведомо ложных сообщений о минировании, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициаторов сообщений.
Напомним, в 2017 году после таких же ложных сообщений о взрывных устройствах в полиции говорили, что Россия подверглась кибернападению. Звонки тогда поступали из Сирии, Украины, Турции, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.
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