Массовые эвакуации: все сообщения о бомбах оказались ложными

Как мы уже рассказывали, в среду, 30 января, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Калуге в различные учреждения здравоохранения, административные здания и торговые центры. Все помещения проверяли кинологи с собаками, бомбы нигде обнаружены не были.

- Назначено проведение доследственной проверки по фактам заведомо ложных сообщений о минировании, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициаторов сообщений.

Напомним, в 2017 году после таких же ложных сообщений о взрывных устройствах в полиции говорили, что Россия подверглась кибернападению. Звонки тогда поступали из Сирии, Украины, Турции, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.