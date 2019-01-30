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В Кремле прокомментировали массовые эвакуации

30.01.2019 16:25 4 4425 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
В Кремле прокомментировали массовые эвакуации

Как мы уже рассказывали, в среду, 30 января, по Калуге вновь прокатилась волна эвакуаций из торговых центров, административных зданий и учреждений здравоохранения. Эвакуировали даже роддом на улице Горького. Многие пациенты больниц вынуждены были продолжительное время находиться на улице. Пока никаких взрывных устройств, о которых сообщали преступники, найдено не было.

В УМВД по Калужской области никак не комментируют сегодняшнее происшествие. Городские и областные чиновники, которых также эвакуировали, вернулись к своей работе, но ситуацию не комментируют, предлагая обращаться с этим вопросом в правоохранительные органы.

Помимо Калуги, 30 января сообщения о бомбах в зданиях поступали в Архангельске, Брянске, Великом Новгороде, Курске, Липецке, Мурманске, Орле, Петрозаводске, Саратове, Тамбове, Твери, Туле и Шахтах.

- Это уже не первый день происходит, вы знаете, что волны имели место и в прошлом году, - приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «РИА Новости». - Это деяние наказуемое, и спецслужбы работают над этим. Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

 


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: происшествие
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