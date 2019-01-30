Массовая эвакуация: в Калуге оцеплены cуд, больницы и торговые центры

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 30 января, в Калуге эвакуировали людей из здания правительства на улице Пролетарской. В правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Здание проверяют полицейские.

Также очевидцы сообщают, что сообщения о взрывных устройствах поступили в ТЦ «Европейский», ТЦ «21 век», городскую управу, онкодиспансер. больницу №5, больницу №3, травмпункт БСМП, районный суд, администрацию губернатора.

Из суда на Кутузова участников одного из заседаний вывели прямо во время оглашения приговора.

Полиция проверяет информацию о заложенных взрывных устройствах.

Напомним, ранее массовые сообщения о взрывных устройствах в калужских зданиях поступали в сентябре и декабре 2017 года.