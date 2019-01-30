Правительство эвакуировали в Калуге из-за сообщения о бомбе

Около 10 утра в среду, 30 января, в Калуге эвакуировали людей из здания правительства на перекрестке улиц Московской и Пролетарской.

По нашей информации, в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Здание будут проверять полицейские.

В это время в здании должна была пройти коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. На ней должен был присутствовать губернатор Анатолий Артамонов.

Министров и депутатов вывели на улицу.

Эвакуация губернатора.

Людей попросили перейти в сквер Воронина.

На месте уже работает полиция.