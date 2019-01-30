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Правительство эвакуировали в Калуге из-за сообщения о бомбе

30.01.2019 10:08 18 5494 Дмитрий Ивьев, Фото: Владимир ИВКИН.
Правительство эвакуировали в Калуге из-за сообщения о бомбе

Около 10 утра в среду, 30 января, в Калуге эвакуировали людей из здания правительства на перекрестке улиц Московской и Пролетарской.

По нашей информации, в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Здание будут проверять полицейские.

В это время в здании должна была пройти коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. На ней должен был присутствовать губернатор Анатолий Артамонов.

UPD. Массовая эвакуация: в Калуге оцеплены cуд, больницы и торговые центры.

Министров и депутатов вывели на улицу.

Эвакуация губернатора.

Людей попросили перейти в сквер Воронина.

На месте уже работает полиция.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Владимир ИВКИН.
Тэги: происшествие
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