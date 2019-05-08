Первые секунды после смертельного ДТП с детьми попали на видео

Как мы уже рассказывали, следователи предъявили обвинение 67-летнему мужчине, которого считают виновным в смертельном ДТП, произошедшем 2 мая на 94 километре трассы М3 «Украина».

Калужское региональное управление Следственного комитета 8 мая также опубликовало кадры с видеорегистратора, на которые попали первые секунды после аварии.

По версии следствия, около 12:20 обвиняемый ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, и допустил столкновение с автомобилями «Шевроле» и «Дэу». После этого «Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем «Тойота Королла» под управлением женщины. Эту машину развернуло, и она столкнулась с «Хондой».

Погиб пятилетний мальчик, ещё трое детей и женщина попали в больницу.

По статье «Нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека» пенсионеру грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

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