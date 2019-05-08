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Смертельная авария с детьми: водителю предъявили обвинение

08.05.2019 11:44 6 1929 Дмитрий Ивьев
Смертельная авария с детьми: водителю предъявили обвинение

После смертельного ДТП на 94 километре трассы М3 «Украина», которое произошло 2 мая, 67-летнему водителю «Тойота Ленд Крузер» предъявлено обвинение. Об этом в среду, 8 мая, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По статье «Нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека» пенсионеру грозит от 2 до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, около 12:20 обвиняемый ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, и допустил столкновение с автомобилями «Шевроле» и «Дэу». После этого «Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с встречной «Тойота Королла» под управлением женщины. Эту машину развернуло, и она столкнулась с «Хондой».

- В салоне «Тойота Короллы», помимо водителя, находились взрослая женщина - мать водителя - и шестеро детей в возрасте от одного года до 12 лет, - отмечают в СК. - Пострадавшие являются родственниками, проживают в поселке Селятино Московской области и в день аварии ехали домой с дачи. Обе женщины - многодетные матери. В результате аварии пятилетний мальчик скончался, 12-летнияя девочка с тяжелыми травмами находится в одной из клиник Москвы, водитель автомашины «Тойота Королла» и двое детей с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Калужскую областную больницу, еще двум детям помощь была оказана на месте. Также в областную больницу госпитализирован водитель автомашины «Шевроле».

Непосредственно после происшествия водители-участники ДТП прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что все они были трезвы. После этого обвиняемый, располагая информацией о пострадавших в аварии, покинул место происшествия. В тот же день около 16:00 на 245 километре Киевской трассы произошло второе ДТП с участием автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Машина столкнулась с трактором и съехала в кювет. Водитель попал в реанимацию. Как только его состояние улучшилось, мужчине предъявили обвинение.

- Мужчина с предъявленным обвинением согласился, - отмечают следователи. - Сторона защиты принимает меры к компенсации вреда, причиненного преступлением, принесла извинения пострадавшей семье и оказывает ей материальную помощь. Следователем по уголовному делу назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие дтп
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