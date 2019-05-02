Авария на М3: один ребенок погиб, четверо других и трое взрослых в больнице

В четверг, 2 мая, около 13:00 на 93 км киевской трассы в Боровском районе произошла авария, в которой пострадали дети.
По предварительным данным, водитель внедорожника «Тойота Ленд Крузер» на высокой скорости ехал со стороны Москвы в сторону Калуги. В какой-то момент он по касательной зацепил автомобиль «Дэу», после чего врезался в ехавший впереди «Шевроле».
От удара «Шевроле» выбросило на встречную полосу где он лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Королла». По предварительной информации в машине находились две женщины и пятеро детей в возрасте от года до 12 лет, причём женщина-водитель находилась на четвёртом месяце беременности.
В результате столкновения все, кто находился в «Тойоте», а так же водитель «Шевроле» пострадали. Один ребёнок, девочка 12 лет, находится в тяжёлом состоянии. Пятилетний малыш скончался в больнице.
Как сообщает наш корреспондент с места событий, водитель Ленд Крузера не пострадал. Всё время, пока шла спасательная операция, он просидел в машине и даже не вышел узнать о состоянии пострадавших.
В этом автомобиле ехали дети.
Водитель этого авто тоже пострадал.
Предполагаемый виновник смертельной аварии цел.
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