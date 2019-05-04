Виновник аварии с детьми скрылся с места ДТП и врезался в трактор

Как мы уже писали, в четверг, 2 мая, на трассе М3 произошла страшная авария, в которой один ребенок погиб, трое других и трое взрослых пострадали (поначалу сообщалось о четверых пострадавших детях, но позже СК уточнил информацию, - прим. ред.)
Напомним: предполагаемый виновник ДТП – водитель «Ленд Крузера» - ехал на большой скорости и зацепил один автомобиль, затем другой, который из-за этого вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в легковушку, в которой ехали две женщины и четверо детей, одному из которых был год.
Водитель «Ленд Крузера» не пострадал. Федеральные СМИ назвали и его имя – Михаил Рудов, владелец фирмы-поставщика шоколада и других продуктов органам Минобороны, ФСБ и медицинским организациям. Помимо этого в центральных СМИ прошла вызывающая недоумение информация о том, что Михаил Рудов в тяжелом состоянии лежит в больнице.
Недоумение она вызывает от того, что в нашем распоряжении имеется видеозапись с места ДТП, на которой отлично видно, что «Ленд Крузер» не пострадал, а водитель и его пассажирка – молодая девушка - целы и невредимы.
В субботу, 4 мая, этот казус разрешился. Как сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, виновник страшной аварии скрылся с места ДТП и уже в Сухиничском районе, в пятом часу вечера, попал в другую аварию – на 245 км все той же М3 он столкнулся с трактором «Джон дир».
Водитель внедорожника в больнице. О его состоянии, равно как и о том, куда делась его пассажирка, не сообщается.
|
И снова смерть: 63-летний мужчина погиб на пожаре 16.01.2019 17:21
ГИБДД ищет свидетелей аварий 14.01.2019 08:49
День жестянщика в стиле сумо: на А108 в ДТП попали 4 фуры и прицеп 10.01.2019 14:58
Всем миром: 300 человек всю ночь искали 9-летнню девочку 21.09.2018 11:35
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: