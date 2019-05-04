Виновник аварии с детьми скрылся с места ДТП и врезался в трактор

Как мы уже писали, в четверг, 2 мая, на трассе М3 произошла страшная авария, в которой один ребенок погиб, трое других и трое взрослых пострадали (поначалу сообщалось о четверых пострадавших детях, но позже СК уточнил информацию, - прим. ред.)

Напомним: предполагаемый виновник ДТП – водитель «Ленд Крузера» - ехал на большой скорости и зацепил один автомобиль, затем другой, который из-за этого вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в легковушку, в которой ехали две женщины и четверо детей, одному из которых был год.

Водитель «Ленд Крузера» не пострадал. Федеральные СМИ назвали и его имя – Михаил Рудов, владелец фирмы-поставщика шоколада и других продуктов органам Минобороны, ФСБ и медицинским организациям. Помимо этого в центральных СМИ прошла вызывающая недоумение информация о том, что Михаил Рудов в тяжелом состоянии лежит в больнице.

Недоумение она вызывает от того, что в нашем распоряжении имеется видеозапись с места ДТП, на которой отлично видно, что «Ленд Крузер» не пострадал, а водитель и его пассажирка – молодая девушка - целы и невредимы.

В субботу, 4 мая, этот казус разрешился. Как сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, виновник страшной аварии скрылся с места ДТП и уже в Сухиничском районе, в пятом часу вечера, попал в другую аварию – на 245 км все той же М3 он столкнулся с трактором «Джон дир».

Водитель внедорожника в больнице. О его состоянии, равно как и о том, куда делась его пассажирка, не сообщается.