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Предполагаемый виновник смертельного ДТП поставлял шоколад для военных, ФСБ и медиков

03.05.2019 08:40 6 3164
Предполагаемый виновник смертельного ДТП поставлял шоколад для военных, ФСБ и медиков

Как мы уже писали, в четверг, 2 мая, на трассе М3 под Боровском в страшной аварии погиб пятилетний ребенок. По предварительным данным, в автомобиле «Тойота Королла» ехали двое взрослых и пятеро детей от года до 12 лет. Некоторыми СМИ сообщалось о шести детях в этом авто.

Однако, как сообщило в пятницу, 3 мая, региональное управление Следственного комитета, в машине ехало шестеро человек: две женщины и четверо детей от года до 12 лет. Один из них - пятилетний мальчик - скончался, остальные в больнице. Как мы уже сообщали, состояние 12-летней девочки остается тяжелым. 

Полиция возбудила уголовное дело, а Следственный комитет ходатайствует о передаче его ему для расследования.

Вместе с тем, в федеральных СМИ появилась информация о личности предполагаемого виновника ДТП. По данным РЕН-ТВ это Михаил Рудов, владелец фирмы ООО «ГТП-Возрождение».

Согласно данным сервиса по проверке контрагентов Селдон.Базис, с 2009 года, когда было образовано общество, оно выиграло 87 контрактов на поставку различных продуктов государственным службам общей стоимостью 47 миллионов рублей.

В частности – шоколада, крупы, сыра, сахара для Минобороны, ФСБ, медицинских учреждений в различных регионах. В 2016 году фирма зарегистрировала товарный знак «Офицерский стандарт».


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