Пьяная женщина устроила аварию с троллейбусом

Как мы уже рассказывали, утром в субботу, 4 мая, на улице Глаголева в Калуге произошла авария с участием легкового «Рено», троллейбуса и фуры «Вольво». В областном управлении ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, в 6:37 утра 38-летняя женщина двигалась за рулём «Рено Меган» по улице Глаголева со стороны Московской площади. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус. После этого «Рено» отбросило на припаркованную фуру «Вольво».

Травмы в аварии получили две женщины – водитель и пассажирка троллейбуса. Они попали в больницу.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что водитель «Рено» была пьяна. Эта информация подтвердилась. В полиции нам рассказали, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование – это приравнивается к факту нахождения в нетрезвом виде.

Разбирательство по этому делу продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.