Пьяная женщина устроила аварию с троллейбусом

Как мы уже рассказывали, утром в субботу, 4 мая, на улице Глаголева в Калуге произошла авария с участием легкового «Рено», троллейбуса и фуры «Вольво». В областном управлении ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.
По предварительным данным, в 6:37 утра 38-летняя женщина двигалась за рулём «Рено Меган» по улице Глаголева со стороны Московской площади. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус. После этого «Рено» отбросило на припаркованную фуру «Вольво».
Травмы в аварии получили две женщины – водитель и пассажирка троллейбуса. Они попали в больницу.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что водитель «Рено» была пьяна. Эта информация подтвердилась. В полиции нам рассказали, что она отказалась пройти медицинское освидетельствование – это приравнивается к факту нахождения в нетрезвом виде.
Разбирательство по этому делу продолжается.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
«УАЗ» опрокинулся от столкновения с «Инфинити» 03.05.2019 09:15
Диана Власкина сбежала из школы-интерната 30.04.2019 12:36
«Фольксваген» врезался в КамАЗ на Киевской трассе 30.04.2019 11:04
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: