Легковушка протаранила троллейбус и остановила два маршрута в Калуге

04.05.2019 08:12 763

В субботу, 4 мая, с 6:52 остановилось движение троллейбусов №8 и 10 в Калуге, сообщили в официальной группе управления Калужского троллейбуса.

Маршруты оказались перекрыты из-за аварии, которая произошла на Глаголева, 12. Судя по фотографиям с места происшествия водитель легковой машины лоб в лоб врезался в троллейбус.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, в результате аварии пострадали несколько человек.

Фото: УКТ