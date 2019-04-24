ЧП на очистных: погиб мужчина

В Кирове следователи проводят проверку по факту гибели работника на очистных сооружениях. Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе.

- В ходе осуществления работ по ремонту резервуара на очистных сооружениях в Кирове произошло обрушение стены резервуара, на которой находились двое работников подрядной организации, - рассказали 24 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В результате один работник погиб, второй доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас следователи продолжают проверку.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.