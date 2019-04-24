Вандалы повредили светодиодный фонтан

В конце декабря один из предпринимателей Малоярославца подарил городу светодиодный фонтан.

- Я старался, - писал в соцсетях бизнесмен. - Это мой второй фонтан, первый - в поселке Шумятино. В планах - добавить к основной стойке фонтана шестиметровые спады, что увеличит общую площадь фонтана до 70 квадратных метров, добавится около 4000 световых диодов и 60 метров неона, а также хочу установить блок музыкального управления фонтаном. И все лучи затанцуют под музыку.

В среду, 24 апреля, в соцсети выложили видео, как несколько молодых людей забираются на фонтан и гнут часть конструкции.

- Давайте найдём этих хулиганов! – призывает группа «Типичный Малоярославец».

В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что в полицию пока никто не обращался.

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