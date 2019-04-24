Вандалы повредили светодиодный фонтан

В конце декабря один из предпринимателей Малоярославца подарил городу светодиодный фонтан.
- Я старался, - писал в соцсетях бизнесмен. - Это мой второй фонтан, первый - в поселке Шумятино. В планах - добавить к основной стойке фонтана шестиметровые спады, что увеличит общую площадь фонтана до 70 квадратных метров, добавится около 4000 световых диодов и 60 метров неона, а также хочу установить блок музыкального управления фонтаном. И все лучи затанцуют под музыку.
В среду, 24 апреля, в соцсети выложили видео, как несколько молодых людей забираются на фонтан и гнут часть конструкции.
- Давайте найдём этих хулиганов! – призывает группа «Типичный Малоярославец».
В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что в полицию пока никто не обращался.
Уважаемые читатели, если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Чёрный дым в Грабцево напугал калужан 24.04.2019 15:38
Два рейсовых автобуса столкнулись в Анненках 24.04.2019 12:44
12-летнюю девочку сбили на переходе 24.04.2019 11:38
В Калуге горел бор 24.04.2019 10:32
Мотоциклист погиб в Калуге 24.04.2019 10:10
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Партнерские встречи о ДелоКассе прошли в Брянске и Калуге
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: