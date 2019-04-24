Чёрный дым в Грабцево напугал калужан

Столбы чёрного дыма засняли калужане в среду, 24 апреля, в районе Грабцево. В соцсетях жители сообщали, что видели, как в сторону места пожара ехало несколько машин МЧС и «Скорая».
Как нам рассказали в пресс-службе МЧС по Калужской области, в районе железнодорожного переезда загорелись покрышки и мусор. На место выезжала пожарная бригада. В настоящее время идёт проливка места возгорания.
В результате пожара никто не пострадал.
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