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Чёрный дым в Грабцево напугал калужан

24.04.2019 15:38 0 1010 Елена Французова

Столбы чёрного дыма засняли калужане в среду, 24 апреля, в районе Грабцево. В соцсетях жители сообщали, что видели, как в сторону места пожара ехало несколько машин МЧС и «Скорая».

Как нам рассказали в пресс-службе МЧС по Калужской области, в районе железнодорожного переезда загорелись покрышки и мусор. На место выезжала пожарная бригада. В настоящее время идёт проливка места возгорания.

В результате пожара никто не пострадал.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие пожар мчс
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