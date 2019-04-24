Тело пропавшего в феврале парня нашли в Оке

Как мы писали, в Оке рядом с селом Ахлебинино 19 апреля нашли тело мужчины с цветной татуировкой на левой руке. В понедельник, 22 апреля, его опознали родственники. Оказалось, что это пропавший в феврале 24-летний калужанин. Несколько месяцев его искали родственники, волонтёры и полиция.
Как нам сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета, ранее была обнаружена его одежда, аккуратно сложенная на берегу Оки в Калуге.
По предварительным данным, следов криминала на теле нет.
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