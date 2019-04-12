Подробности пожара в Обнинске: спасатели руками таскали машины и не пустили огонь на нефтебазу

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 11 апреля, на Киевском шоссе в Обнинске загорелся ангар, в котором хранилась картонная тара. В ГУ МЧС по Калужской области в пятницу подробнее рассказали о том, как проходила ликвидация возгорания.

- Тушение пожара было осложнено тем, что изначально была представлена неполная информацию по хранящимся в ангаре материалам, - отмечают спасатели. - Одновременно недалеко от места возгорания произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля, на тушение которого, в соответствии с требованиями, был отправлен один пожарный расчет. Несмотря на все сложности, пожарные не допустили распространение огня на административное здание, расположенное в 8 метрах и гаражный бокс в 9 метрах, а также защитили от возгорания рядом расположенные помещения с хранящимися в них спиртами, маслами и пластиковой тарой.

Сотрудникам МЧС пришлось растаскивать вручную автомобили, находящиеся в автосервисе рядом с полыхающим ангаром.

- Не допустили спасатели и распространение огня на нефтебазу, находящуюся в 300 метрах, - подчёркивают в МЧС. - В 20:22 пожарные ликвидировали открытое горение, и уже через полчаса огонь удалось потушить. Погибших и пострадавших нет. В зону пожара не попали ядовитые и взрывоопасные вещества, поэтому вредных примесей в воздухе не было, угроза населению отсутствовала.

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