Огненная авария: «БМВ» протаранил «Ниссан», машина загорелась

Около 17 часов в четверг, 11 апреля, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска столкнулись «БМВ 5251» и «Ниссан Альмера».
По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «БМВ» ехал в сторону Калуги, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ниссан». После столкновения «Ниссан» загорелся.
Видео с места аварии выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».
В больницу попали 52-летний водитель «Ниссана» и его 51-летняя пассажирка.
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