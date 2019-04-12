Огненная авария: «БМВ» протаранил «Ниссан», машина загорелась

Около 17 часов в четверг, 11 апреля, на трассе М3 «Украина» в районе Обнинска столкнулись «БМВ 5251» и «Ниссан Альмера».

По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «БМВ» ехал в сторону Калуги, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ниссан». После столкновения «Ниссан» загорелся.

Видео с места аварии выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

В больницу попали 52-летний водитель «Ниссана» и его 51-летняя пассажирка.

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