Склад с бумагой несколько часов полыхал в Обнинске

Около 17 часов в четверг, 11 апреля, на Киевском шоссе в Обнинске загорелся ангар, в котором хранились бумага и картон. Сообщение о возгорании поступило около 17:10, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Площадь горения составила около 1000 квадратных метров. С открытым пламенем спасателям удалось справиться примерно через три часа.
По сообщению местных жителей, горели также автошины, складированные рядом с ангаром. Из-за этого над городом клубился чёрный дым.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возграния устанавливаются.
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