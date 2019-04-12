Склад с бумагой несколько часов полыхал в Обнинске

12.04.2019 09:31 645 Фото и видео: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Около 17 часов в четверг, 11 апреля, на Киевском шоссе в Обнинске загорелся ангар, в котором хранились бумага и картон. Сообщение о возгорании поступило около 17:10, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Площадь горения составила около 1000 квадратных метров. С открытым пламенем спасателям удалось справиться примерно через три часа.

По сообщению местных жителей, горели также автошины, складированные рядом с ангаром. Из-за этого над городом клубился чёрный дым.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины возграния устанавливаются.

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