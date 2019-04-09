Ребёнка засосало в грязь: прокуратура не нашла нарушений

На прошлой неделе в Малоярославце на улице Старой Садовой ребёнка засосало в грязь на обочине. Самостоятельно выбраться из болота мальчик не смог, его пришлось откапывать подоспевшему на помощь отцу. После публикаций в СМИ свою проверку провела прокуратура.
- Автомобильная дорога по улице Старая Садовая имеет грунтовое покрытие и относится к 5 технической категории, - отмечают в ведомстве. - На участке местности вблизи дома №18 в связи с порывом водопровода произошло размытие грунта. Силами УМП «Водоканал» в марте произведены аварийные ремонтно-восстановительные работы по устранению течи водопровода и произведены работы по благоустройству территории.
Администрация города запланировала потратить на благоустройство дороги 800 тысяч рублей. Однако торги по этому объекту пройдут только в июне.
- В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, - говорится в сообщении прокуратуры.
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