Ребёнка засосало в грязь по дороге в школу

На днях в Малоярославце школьника засосало в грязь по дороге в школу. Происшествие попало на видео. На выручку мальчику пришёл отец, ему пришлось откапывать ребёнка. Как пишет автор видео Владимир ЗАБОЛОТСКИЙ, ботинок при этом так и не нашли.

- У нас такие замечательные дороги, что дети, идя в школу, берут с собой саперную лопатку, чтобы в случае, если застрянешь в грязи, можно было быстро себя откопать и в школу не опоздать, - пишет Владимир Заболотский.

Ребёнок застрял в грязевой каше на улица Старой Садовой. Жители улицы давно жалуются на то, что у них перекопали всю дорогу. Передвигаться по улице стало просто невозможно.

В администрации Малоярославца во вторник, 2 апреля, нам сообщили, что знают о проблеме. На днях на этой улице побывал заместитель главы Владимир Кузин. Он пообещал, что дорогу начнут приводить в порядок в конце апреля. Раньше работы выполнить невозможно из-за подвижности грунтов.

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