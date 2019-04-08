Водитель «Лады» погиб, протаранив дерево

Вечером в субботу, 6 апреля, смертельная авария произошла в селе Ульяново.

Примерно в 18:30 на улице Молодёжной 27-летний водитель «Лады» не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилист скончался, сообщает калужское региональное управление ГИБДД.

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