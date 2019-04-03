Поезд насмерть сбил человека: полиция ищет очевидцев

Как мы уже рассказывали, около 18:00 в пятницу, 22 марта, на железнодорожной станции в Балабаново погиб 30-летний уроженец Волгоградской области. По предварительным данным, погибший шёл по железнодорожным путям в неположенном месте и попал под грузовой поезд.

В среду, 3 апреля, Калужский линейный отдел МВД на транспорте опубликовал сообщение с просьбой откликнуться очевидцев этого происшествия.

Всех, у кого есть какая-либо информация, просят обратиться в дежурную часть по телефону 59-33-10 или по адресу: Калуга, ул. Ленина, 4.