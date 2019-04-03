Поезд насмерть сбил человека: полиция ищет очевидцев

Как мы уже рассказывали, около 18:00 в пятницу, 22 марта, на железнодорожной станции в Балабаново погиб 30-летний уроженец Волгоградской области. По предварительным данным, погибший шёл по железнодорожным путям в неположенном месте и попал под грузовой поезд.
В среду, 3 апреля, Калужский линейный отдел МВД на транспорте опубликовал сообщение с просьбой откликнуться очевидцев этого происшествия.
Всех, у кого есть какая-либо информация, просят обратиться в дежурную часть по телефону 59-33-10 или по адресу: Калуга, ул. Ленина, 4.
|
«Газель» протаранила дерево 03.04.2019 14:00
Тело утопленника проплыло по Оке 30 километров 03.04.2019 12:35
Юный водитель перевернулся на «Москвиче» 03.04.2019 10:33
Женщину сбили на улице Суворова, водитель скрылся 03.04.2019 09:59
Ребёнок впал в кому, наглотавшись таблеток 02.04.2019 16:13
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: